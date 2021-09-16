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В Пензе покупатель покинул магазин с полной корзиной неоплаченных продуктов

13:30 | 16.09.2021 | Криминал

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Пенза, 16 сентября 2021. PenzaNews. Посетитель одного из магазинов Пензы покинул торговый зал, не оплатив сложенный в корзину товар общей стоимостью более 11 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе покупатель покинул магазин с полной корзиной неоплаченных продуктов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейские установили, что злоумышленник, набрав полную корзину продуктов и прихватив с собой пару бутылок виски, спокойной вышел из магазина и скрылся в неизвестном направлении», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что полицейские вычислили личность злоумышленника — им оказался мужчина 1980 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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