В Пензе покупатель покинул магазин с полной корзиной неоплаченных продуктов Криминал

Пенза, 16 сентября 2021. PenzaNews. Посетитель одного из магазинов Пензы покинул торговый зал, не оплатив сложенный в корзину товар общей стоимостью более 11 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«При просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейские установили, что злоумышленник, набрав полную корзину продуктов и прихватив с собой пару бутылок виски, спокойной вышел из магазина и скрылся в неизвестном направлении», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что полицейские вычислили личность злоумышленника — им оказался мужчина 1980 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».