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77-летний житель Пензы перечислил мошенникам более 1 млн. рублей

15:52 | 17.09.2021 | Криминал

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Пенза, 17 сентября 2021. PenzaNews. 77-летний житель Пензы, пытаясь обналичить со счета несколько тысяч долларов, перечислил мошенникам более 1 млн. рублей.

77-летний житель Пензы перечислил мошенникам более 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина рассказал полицейским, что зарегистрировался в брокерской компании в качестве трейдера, где проводил торговые сделки. Когда на его виртуальном счете сформировалась сумма в несколько тысяч долларов США, мужчина решил их обналичить, но брокерская компания отказала ему в выводе денежных средств. Тогда он обратился в одну из юридических компаний, которую нашел в интернете. Через некоторое время ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником компании, и пояснил, что для оплаты услуг необходимо перевести на абонентский номер более 200 тыс. рублей, что мужчина и сделал», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что позже житель Пензы, следуя инструкциям звонившего незнакомца, перечислил свыше 500 тыс. рублей якобы в виде НДС, а затем еще более 340 тыс. рублей — в качестве «комиссии банка».

«Общий материальный ущерб составил более 1 млн. рублей. Услуга по выводу денежных средств с виртуального счета так и не была выполнена, а представитель фирмы перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — сказали в пресс-службе.

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