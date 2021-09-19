Москвич лишился 63 тыс. рублей, пытаясь заказать интимные услуги в Пензе Криминал

Пенза, 19 сентября 2021. PenzaNews. Житель Москвы 1987 года рождения лишился 63 тыс. рублей, пытаясь заказать интимные услуги в Пензе по объявлению в интернете. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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«По указанному номеру ему ответила неизвестная девушка, с которой они договорились о встрече. Для оплаты услуги мужчине требовалось перечислить на банковскую карту женщины денежные средства в размере 4 тыс. рублей, что он и сделал», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого москвич получил звонок от незнакомца, который проинформировал его о якобы не прошедшем платеже.

«Далее гражданин еще несколько раз пробовал перевести через мобильный банк указанную сумму на счет женщины», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что в какой-то момент мужчина обнаружил списание со своего счета 63 тыс. рублей, при этом его встреча с девушкой так и не состоялась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».