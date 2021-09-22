В Белинском районе вынесен приговор участникам жестокого нападения на пенсионера Криминал

Пенза, 22 сентября 2021. PenzaNews. Приговор по уголовному делу, возбужденному по факту смерти пенсионера 1948 года рождения, который был избит в собственном доме в декабре 2020 года, вынесен в Белинском районе Пензенской области.

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«Следствием и судом установлено, что 19 декабря 2020 года жительница Белинского района 1993 года рождения и ее сожитель в ходе телефонного разговора узнали от знакомой, что у одного из пенсионеров в городе Белинском имеются денежные средства. Последняя предложила приятелям похитить деньги, те согласились. С целью реализации преступного плана они распределили между собой роли: сожители должны были отвлекать потерпевшего в ходе совместного распития спиртного, а их подельница — осуществлять поиск денежных средств и похитить их», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В нем добавляется, что в тот же день они втроем приехали к пенсионеру и начали употреблять алкоголь.

«В процессе общения между мужчинами возникла ссора. При этом 33-летний мужчина, выходя за пределы преступного сговора, напал на хозяина дома и начал избивать его, нанося удары руками и ногами по голове и телу, требуя при этом сказать, где тот хранит деньги. В этот момент женщины стали обыскивать жилище. После того как пенсионер отказался выдавать им денежные средства, к его избиению присоединилась женщина 1993 года рождения, а ее сожитель угрожал мужчине дальнейшим применением насилия с помощью ножа», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что злоумышленникам удалось похитить лишь 500 рублей и продукты питания, после чего они скрылись, а потерпевший скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.

«Приговором суда 28-летняя женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ [«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»], п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ [«Разбой»] ей назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы; женщина 1972 года рождения осуждена по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — уточняется в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что 33-летний мужчина, который до произошедшего еще избил жителя села Волчково и незаконно проник в его дом, при совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса РФ — ч. 4 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», п. «в» ч. 4 ст. 162 «Разбой» и ч. 2 ст. 139 «Нарушение неприкосновенности жилища», в силу своего психического состояния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими.

«Судом к жителю Белинского района применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением», — говорится в сообщении.