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По факту гибели жителя Каменки при монтаже камер видеонаблюдения возбуждено дело

17:05 | 22.09.2021 | Криминал

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Каменка, 22 сентября 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту гибели жителя города Каменки Пензенской области во время работ по монтажу кабельных сетей и камер видеонаблюдения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

По факту гибели жителя Каменки при монтаже камер видеонаблюдения возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 21 сентября 2021 года в Каменском районе на территории одной из организаций 25-летний молодой человек выполнял работы по монтажу кабельных сетей и камер видеонаблюдения, настройке оборудования. В ходе осуществления работ он получил электротравму, в результате чего скончался на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда.

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