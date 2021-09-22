По факту гибели жителя Каменки при монтаже камер видеонаблюдения возбуждено дело Криминал

Каменка, 22 сентября 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту гибели жителя города Каменки Пензенской области во время работ по монтажу кабельных сетей и камер видеонаблюдения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, 21 сентября 2021 года в Каменском районе на территории одной из организаций 25-летний молодой человек выполнял работы по монтажу кабельных сетей и камер видеонаблюдения, настройке оборудования. В ходе осуществления работ он получил электротравму, в результате чего скончался на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда.