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Вступил в силу приговор жителю Белинского района, который поджег человека

13:18 | 23.09.2021 | Криминал

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Пенза, 23 сентября 2021. PenzaNews. Приговор жителю Белинского района Пензенской области 1963 года рождения, который облил знакомого соляркой и поджег, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

Вступил в силу приговор жителю Белинского района, который поджег человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что 17 апреля 2019 года осужденный, находясь в селе Чернышево, встретил знакомого, к которому длительное время испытывал личную неприязнь, ударил его по улицу, погрузил в прицеп легкового автомобиля, отвез в безлюдное место, облил соляркой ноги мужчины и скрылся с места преступления.

«Обгоревшего обнаружил проезжавший мимо односельчанин, который отвез его в село», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что пострадавший 1965 года рождения получил ожоги II-III степеней 40% поверхности тела, при этом в дальнейшем ему были ампутированы нижние конечности.

Из сообщения следует, что суд первой инстанции признал жителя Белинского района виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», и назначил ему наказание в виде 8 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«Суд постановил взыскать в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 1,1 млн. рублей», — добавляется в тексте.

В нем отмечается, что осужденный и его защитник подали на приговор апелляционные жалобы, которые оставлены без удовлетворения.

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