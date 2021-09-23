Вступил в силу приговор жителю Белинского района, который поджег человека Криминал

Пенза, 23 сентября 2021. PenzaNews. Приговор жителю Белинского района Пензенской области 1963 года рождения, который облил знакомого соляркой и поджег, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

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Из него следует, что 17 апреля 2019 года осужденный, находясь в селе Чернышево, встретил знакомого, к которому длительное время испытывал личную неприязнь, ударил его по улицу, погрузил в прицеп легкового автомобиля, отвез в безлюдное место, облил соляркой ноги мужчины и скрылся с места преступления.

«Обгоревшего обнаружил проезжавший мимо односельчанин, который отвез его в село», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что пострадавший 1965 года рождения получил ожоги II-III степеней 40% поверхности тела, при этом в дальнейшем ему были ампутированы нижние конечности.

Из сообщения следует, что суд первой инстанции признал жителя Белинского района виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», и назначил ему наказание в виде 8 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«Суд постановил взыскать в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 1,1 млн. рублей», — добавляется в тексте.

В нем отмечается, что осужденный и его защитник подали на приговор апелляционные жалобы, которые оставлены без удовлетворения.