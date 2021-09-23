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В Пензенской области обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей

14:59 | 23.09.2021 | Криминал

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Пенза, 23 сентября 2021. PenzaNews. Фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года обнаружена в Мокшанском районе Пензенской области в отделении банка в выручке, поступившей от продуктового магазина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензенской области обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При более тщательном просмотре было установлено, что бумага купюры несоответствующего качества, на ней отсутствуют защитные волокна и защитная нить, водяной знак имитирован, а также происходит сплошное свечение в УФЛ», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность женщины, расплатившейся подделкой.

«По ее словам, данная купюра у нее находилась давно в личных накоплениях», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

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