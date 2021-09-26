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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту организации занятия проституцией

10:47 | 26.09.2021 | Криминал

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Пенза, 26 сентября 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией» возбуждено в Пензе.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту организации занятия проституцией. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как уточняется в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России, в совершении преступления подозревается местная жительница 1984 года рождения.

«Установлено, что женщина в период с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года организовала деятельность по оказанию услуг сексуального характера. С этой целью подозреваемая сняла две квартиры на территории Октябрьского района города Пензы. По ее словам, прием клиентов осуществлялся по предварительной записи», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что подозреваемая свою вину признала.

В тексте добавляется, что также полицейские установили личности двух жительниц региона 1998 и 2000 годов рождения, которые за денежное вознаграждение оказывали услуги сексуального характера.

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