Жительница Пензы оформила кредит и перевела около 630 тыс. рублей неизвестным Криминал

Пенза, 26 сентября 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, жертвой которого стала жительница Пензы 1971 года рождения, оформившая кредит по совету незнакомца и перечислившая неизвестным около 630 тыс. рублей.

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«Женщина пояснила, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить данные незаконные операции, мнимый специалист предложил гражданке самостоятельно оформить кредит, тем самым опередив злоумышленников, а после этого женщина должна была перечислить все деньги на «безопасный» счет», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что, следуя инструкциям незнакомца, пензячка обратилась в банк и получила денежные средства, после чего перечислила более 628 тыс. рублей через банкомат на телефонные номера, указанные собеседником.

«Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию», — отмечается в тексте.