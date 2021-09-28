EN
01:52:47 Среда, 29 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мужчину, до смерти избившего сожительницу под Пензой, направят на принудительное лечение

17:04 | 28.09.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 28 сентября 2021. PenzaNews. Суд вынес решение о направлении мужчины 1982 года рождения, до смерти избившего сожительницу в Пензенском районе Пензенской области, на принудительное лечение в психиатрической больнице. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Мужчину, до смерти избившего сожительницу под Пензой, направят на принудительное лечение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в селе Засечном Пензенского района 22 марта 2021 года мужчина вместе с сожительницей находился в гостях у приятеля, в компании которого они употребляли алкоголь. Вернувшись вечером домой, сожители поссорились: мужчина приревновал потерпевшую, а также высказал ей претензии по бытовым вопросам. В ходе ссоры он нанес женщине множественные удары руками и ногами по голове, телу, рукам и ногам. После избиения лег спать. Утром следующего дня он обнаружил, что сожительница не подает признаков жизни», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что потерпевшая 1968 года рождения скончалась от травмы живота с повреждением внутренних органов.

«Судебной психолого-психиатрической экспертизой установлено, что в момент совершения общественно опасного деяния психическое состояние мужчины лишало его способности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. Судом к жителю Пензенского района применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — поясняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что решение суда не вступило в законную силу.

Новости партнеров
Читайте также
В пензенскую областную больницу поступил аппарат для плазмафереза В Пензенской области за сутки подтвержден 241 случай заражения коронавирусом
Житель Сердобска перевел более 1 млн. рублей на чужие счета по совету незнакомца Вратарь Корепанов пополнил состав пензенского «Дизеля»
Ямашкин назначен прокурором Кузнецка В Пензе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама