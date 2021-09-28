Мужчину, до смерти избившего сожительницу под Пензой, направят на принудительное лечение Криминал

Пенза, 28 сентября 2021. PenzaNews. Суд вынес решение о направлении мужчины 1982 года рождения, до смерти избившего сожительницу в Пензенском районе Пензенской области, на принудительное лечение в психиатрической больнице. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, в селе Засечном Пензенского района 22 марта 2021 года мужчина вместе с сожительницей находился в гостях у приятеля, в компании которого они употребляли алкоголь. Вернувшись вечером домой, сожители поссорились: мужчина приревновал потерпевшую, а также высказал ей претензии по бытовым вопросам. В ходе ссоры он нанес женщине множественные удары руками и ногами по голове, телу, рукам и ногам. После избиения лег спать. Утром следующего дня он обнаружил, что сожительница не подает признаков жизни», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что потерпевшая 1968 года рождения скончалась от травмы живота с повреждением внутренних органов.

«Судебной психолого-психиатрической экспертизой установлено, что в момент совершения общественно опасного деяния психическое состояние мужчины лишало его способности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. Судом к жителю Пензенского района применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — поясняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что решение суда не вступило в законную силу.