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В Пензе выявлена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей

17:57 | 29.09.2021 | Криминал

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Пенза, 29 сентября 2021. PenzaNews. Фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей образца 2004 года обнаружена в одном из банков в Пензе при пересчете денежной наличности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе выявлена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Фальшивка поступила от местной жительницы 1973 года рождения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по словам женщины, купюра хранилась у нее в личных сбережениях.

«В ходе осмотра ее квартиры других денежных купюр с признаками подделки, а также оборудования для их изготовления обнаружено не было», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что по факту изъятия фальшивки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

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