В Пензе женщина стала жертвой мошенничества при покупке бани-бочки Криминал

Пенза, 30 сентября 2021. PenzaNews. Жительница Пензы 1980 года рождения стала жертвой мошенничества при покупке бани-бочки по объявлению в интернете. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Гражданка пояснила, что на одном из сайтов в сети интернет обнаружила объявление о продаже бань-бочек, где оставила свои контакты для связи. После этого на сотовый телефон женщины позвонил неизвестный, который представился менеджером организации. Мужчина пояснил, что для приобретения товара требуется внести предоплату, после чего он прислал в приложении WhatsApp договор подрядных работ и счет для оплаты. Гражданка перечислила на указанный счет денежную сумму в размере более 35 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что товар жительница Пензы так и не получила.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».