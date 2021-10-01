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Экс-директор филиала «Сурского гидроузла» и глава филиала страховой компании обвиняются во взяточничестве

09:15 | 01.10.2021 | Криминал

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Пенза, 1 октября 2021. PenzaNews. Сотрудники отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора филиала «Сурский гидроузел» ФГБВУ «Центррегионводхоз» и руководителя филиала одной из страховых компаний, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки» соответственно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Экс-директор филиала «Сурского гидроузла» и глава филиала страховой компании обвиняются во взяточничестве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, летом 2020 года руководитель филиала «Сурский гидроузел» в рамках контрактной системы в сфере закупок договорился с директором пензенского филиала одной из страховых компаний о совершении за взятку незаконных действий в пользу страховой организации – создание условий, дающих ей преимущество при осуществлении закупки на право заключения договора на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии, ограничивая тем самым конкуренцию иных участников закупки», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после торгов и заключения договора в конце мая 2021 года директор филиала страховой компании передала через посредника директору филиала «Сурский гидроузел» взятку в размере 1 млн. 650 тыс. рублей.

«В момент передачи денег они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», — отмечается в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что оперативное сопровождение по данному делу осуществляли сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области.

«Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в тексте.

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