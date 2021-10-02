Житель Никольска получил более 7 лет колонии за разбой и оскорбление полицейского Криминал

Никольск, 2 октября 2021. PenzaNews. Наказание в виде 7 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 34-летнему жителю города Никольска Пензенской области, который признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой» и ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что рано утром 8 ноября 2020 года в городе Никольске злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в тамбур жилого дома, где напал на хозяина жилища, возвращавшегося домой с улицы, и начал избивать его. Затащив потерпевшего в жилую часть дома, мужчина продолжил избиение пенсионера, требуя передать ему денежные средства и высказывая в его адрес угрозы убийством. На шум со второго этажа дома спустилась супруга потерпевшего, которая также подверглась избиению со стороны злоумышленника», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в какой-то момент женщине удалось нажать оборудованную в доме тревожную кнопку, после чего в течение нескольких минут на место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали нападавшего.

«Потерпевшим 1937 и 1939 годов рождения он причинил множественные ссадины и кровоподтеки», — уточняется в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что уже после задержания, находясь на улице, злоумышленник в ответ на требование сотрудника вневедомственной охраны проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства оскорбил его в присутствии гражданских лиц.

Из текста следует, что приговор суда пока не вступил в законную силу.