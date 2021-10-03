EN
18:05:34 Воскресенье, 3 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жителю Сосновоборска назначен штраф в 15 тыс. рублей за уклонение от службы в армии

11:12 | 03.10.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 3 октября 2021. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей назначено 22-летнему жителю рабочего поселка Сосновоборск Пензенской области, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Жителю Сосновоборска назначен штраф в 15 тыс. рублей за уклонение от службы в армии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что житель Сосновоборска 1999 года рождения был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 18 марта 2020 года в военный комиссариат города Кузнецка, Кузнецкого и Сосновоборского районов для прохождения медицинской и призывной комиссий. Без уважительных причин в военкомат он не явился. Полученные им повестки на 7 и 8 октября 2020 года он также проигнорировал», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в ходе следствия мужчина заявил о своем нежелании проходить военную службу.

«Приговор вступил в законную силу», — уточняется в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
Роспотребнадзор запустит горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ Все намеченные противопожарные мероприятия на территории лесного фонда региона выполнены
Житель Никольска получил более 7 лет колонии за разбой и оскорбление полицейского Управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей станет министерством
В Пензенской области доля граждан в возрасте 65 лет и старше превышает 19% За нарушение масочного режима в магазинах Пензы составили более 8,4 тыс. протоколов
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама