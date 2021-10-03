Жителю Сосновоборска назначен штраф в 15 тыс. рублей за уклонение от службы в армии Криминал

Пенза, 3 октября 2021. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей назначено 22-летнему жителю рабочего поселка Сосновоборск Пензенской области, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что житель Сосновоборска 1999 года рождения был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки 18 марта 2020 года в военный комиссариат города Кузнецка, Кузнецкого и Сосновоборского районов для прохождения медицинской и призывной комиссий. Без уважительных причин в военкомат он не явился. Полученные им повестки на 7 и 8 октября 2020 года он также проигнорировал», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в ходе следствия мужчина заявил о своем нежелании проходить военную службу.

«Приговор вступил в законную силу», — уточняется в сообщении.