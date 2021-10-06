Под Пензой набросившийся на сотрудников полиции мужчина приговорен к 2,5 годам колонии Криминал

Пенза, 6 октября 2021. PenzaNews. Наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено жителю Городищенского района Пензенской области 1982 года рождения, который признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что днем 21 мая 2021 года дознаватель отдела полиции №2 УМВД России по городу Пензе в рамках дознания по уголовному делу о краже прибыла к дому несовершеннолетней обвиняемой в Городище с целью проведения с ней процессуальных действий по делу. В это время к дому подошел отец несовершеннолетней, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина, выражая недовольство и пытаясь воспрепятствовать законной деятельности полицейских, взял в руку камень и бросил его в область головы дознавателя», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что сотрудница полиции получила черепно-мозговую травму, квалифицирующуюся как легкий вред здоровью.

«По сообщению дознавателя о противоправном поведении злоумышленника на место прибыл участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Городищенскому району. Полицейский стал осуществлять сбор материала по поступившему сообщению и административного материала по факту появления данного мужчины в общественном месте в состоянии опьянения. Злоумышленник, желая избежать привлечения к административной ответственности, нанес участковому не менее двух ударов руками по голове и в область грудной клетки, причинив ему ушибы», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Приговор по данному уголовному делу пока не вступил в законную силу.