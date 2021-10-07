Скрипачка из Заречного стала жертвой мошенничества Криминал

Пенза, 7 октября 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в отношении скрипачки из Заречного Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе обратилась жительница Заречного 1989 года рождения. Гражданка пояснила, что на сайте «Авито» разместила объявление о выступлениях на скрипке. Через некоторое время с ней связался неизвестный, который предложил ей выступить на мероприятии. Когда женщина выехала на обговоренное место, ей снова позвонил неизвестный. Мужчина сказал, что находится по указанному адресу и попросил у нее, чтобы та перевела ему 5 тыс. рублей, которые он обещал вернуть при встрече», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после перечисления денег злоумышленник перестал выходить на связь.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.