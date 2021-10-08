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Житель Пензы подозревается в серии краж продуктов из магазинов

15:05 | 08.10.2021 | Криминал

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Пенза, 8 октября 2021. PenzaNews. 45-летний житель Первомайского района Пензы подозревается в серии краж продуктов из магазинов.

Житель Пензы подозревается в серии краж продуктов из магазинов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России, на след злоумышленника удалось выйти после кражи из супермаркета продукции на сумму более 2,5 тыс. рублей.

«Также установлена его причастность к совершению ряда аналогичных преступлений на территории Первомайского района. Преступления он совершал по одной и той же схеме: [...] мужчина убеждался, что за ним не наблюдают, прятал товары в пакет и проходил через кассовый терминал», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по имеющейся информации, пензенец продавал продукты питания на улице неизвестным лицам, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.

«Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений имущественного характера», — уточняется в тексте.

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