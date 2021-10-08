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Житель Пензы обвиняется в убийстве сына

16:58 | 08.10.2021 | Криминал

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Пенза, 8 октября 2021. PenzaNews. Обвинение в убийстве сына предъявлено 66-летнему жителю Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Житель Пензы обвиняется в убийстве сына. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 27 сентября 2021 года обвиняемый 1954 года рождения находился дома. Его 44-летний сын привел в квартиру приятелей, в компании которых начал распивать спиртное. Мужчина через некоторое время попросил всех уйти, поскольку они шумели. Позже сын вернулся домой, между ним и отцом произошел конфликт. В ходе допроса мужчина пояснил, что сын начал просить у него деньги на приобретение алкоголя, тот отказал. В ответ сын начал оскорблять его и несколько раз ударил. Обвиняемый, разозлившись, пошел на кухню и взял нож. Вернувшись в комнату, в ходе продолжившейся словесной перепалки мужчина один раз ударил потерпевшего ножом в область грудной клетки», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого отец вызвал скорую помощь и полицию.

«Потерпевший 1977 года рождения скончался на месте происшествия от колото-резаного ранения груди», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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