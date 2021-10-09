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Житель Никольского района подозревается в незаконной рубке деревьев на 1,7 млн. рублей

10:16 | 09.10.2021 | Криминал

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Пенза, 9 октября 2021. PenzaNews. Прокурор Никольского района Пензенской области признал законным возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» в отношении 57-летнего жителя села Нижний Шкафт. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Житель Никольского района подозревается в незаконной рубке деревьев на 1,7 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе доследственной проверки установлено, что в период с 1 июня по 22 сентября 2021 года сельчанин незаконно срубил 16 сырорастущих деревьев хвойной породы, [...] произраставших в Ильминском участковом лесничестве ГКУ «Большевьясское лесничество» Никольского района Пензенской области, чем причинил лесному фонду Российской Федерации ущерб на сумму более 1,7 млн. рублей, что является особо крупным размером», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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