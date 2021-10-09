Житель Тамалы, на имя которого без его ведома оформили кредит, добился возбуждения дела Криминал

Пенза, 9 октября 2021. PenzaNews. 69-летний житель рабочего поселка Тамала Пензенской области, на имя которого без его ведома был оформлен кредит на 93 тыс. рублей, добился возбуждения уголовного дела по данному факту при помощи прокуратуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Мужчина обратился с заявлением о совершении мошеннических действий в правоохранительные органы, однако в возбуждении уголовного дела было отказано. Изучение прокуратурой области материалов доследственной проверки показало, что ряд юридически значимых обстоятельств установлен не был», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по результатам проведенной проверки прокуратура Тамалинского района отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Дополнительная проверка подтвердила незаконное использование персональных данных заявителя при получении кредита на его имя сотрудницей организации, занимающейся установкой оконных конструкций, в которую ранее обращался тамалинец. По итогам проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве», — сказано в тексте.

В сообщении подчеркивается, что расследование дела находится на контроле прокуратуры Тамалинского района.