EN
13:58:39 Вторник, 12 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы выращивал коноплю в лесополосе вблизи дач

11:05 | 12.10.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 12 октября 2021. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность жителя Пензы 1998 года рождения к незаконному культивированию растений, содержащих наркотическое вещество. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Пензы выращивал коноплю в лесополосе вблизи дач. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оперативники выяснили, что данный мужчина вырастил 25 кустов конопли в лесополосе на территории одного из садоводческих товариществ», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что, помимо растений, изъяты горшки для растений и четыре бутылки с удобрениями.

«Подозреваемый дал признательные показания», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Новости партнеров
Читайте также
Уголовное дело возбуждено по факту кражи имущества из детского лагеря под Пензой В Пензенской области за сутки подтверждено 295 случаев заражения коронавирусом
В Кузнецке прокуратура предостерегла застройщика от несанкционированного строительства Более 30 человек ночью тушили пожар в коттеджном поселке «Дубрава»
Пензенский гериатр ответит на вопросы о вакцинации пожилых от гриппа и коронавируса В Пензе 12–15 октября будут работать передвижные пункты вакцинации
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама