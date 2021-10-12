Житель Пензы выращивал коноплю в лесополосе вблизи дач Криминал

Пенза, 12 октября 2021. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность жителя Пензы 1998 года рождения к незаконному культивированию растений, содержащих наркотическое вещество. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Оперативники выяснили, что данный мужчина вырастил 25 кустов конопли в лесополосе на территории одного из садоводческих товариществ», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что, помимо растений, изъяты горшки для растений и четыре бутылки с удобрениями.

«Подозреваемый дал признательные показания», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».