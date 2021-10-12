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Уголовное дело возбуждено по факту кражи имущества из детского лагеря под Пензой

13:40 | 12.10.2021 | Криминал

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Пенза, 12 октября 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи имущества с территории детского оздоровительного лагеря в Пензенском районе Пензенской области; в совершении преступления подозревается мужчина 1975 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Уголовное дело возбуждено по факту кражи имущества из детского лагеря под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оперативники выяснили, что данный мужчина, повредив решетку окна, проник в корпус детского оздоровительного лагеря. Из помещения он украл 35 батарей отопления. После этого, повредив запорное устройство двери, проник на склад, откуда похитил горный велосипед, две туристические палатки, два мегафона, бензогенератор, бензопилу, два тепловентилятора и две электроплитки», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что подозреваемый дал признательные показания.

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