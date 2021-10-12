Вступил в силу приговор пензенцу, до смерти избившему сожительницу в новогоднюю ночь Криминал

Пенза, 12 октября 2021. PenzaNews. Приговор Октябрьского районного суда Пензы, в соответствии с которым 33-летний мужчина, до смерти избивший сожительницу в новогоднюю ночь, проведет в колонии строгого режима 8 лет, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По делу установлено, что 1 января 2021 года в период с 2.00 до 2.15 на общей кухне квартиры на улице Ульяновской города Пензы пензенец в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес своей 43-летней сожительнице не менее четырех ударов руками и ногами по голове. Затем злоумышленник с соседом по этажу переместил потерпевшую в свою комнату и вернулся к застолью. Ближе к утру злоумышленник пришел в свою комнату и в ходе продолжившегося конфликта с потерпевшей нанес ей не менее шести ударов руками и ногами по голове», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что смерть женщины наступила на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.

«Защитник осужденного обжаловал приговор как в части установленных судом фактических обстоятельства произошедшего, так и в отношении размера назначенного наказания. Суд апелляционной инстанции в соответствии с позицией прокурора оставил приговор Октябрьского районного суда Пензы без изменения, а жалобу защитника осужденного — без удовлетворения», — отмечается в тексте.