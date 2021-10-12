Условный срок получила жительница Пензы, распылившая аэрозоль в глаза полицейским Криминал

Пенза, 12 октября 2021. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год назначено жительнице Пензы, распылившей аэрозоль в глаза полицейским и ударившей их. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«Следствием и судом установлено, что днем 16 мая 2021 года по сообщению 36-летней злоумышленницы о том, что ей необходима помощь полицейских, двое сотрудников патрульно-постовой службы отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе прибыли в общежитие по улице Бекешской. Находясь в коридоре, женщина, увидев сотрудников полиции, начала нецензурно выражаться. Полицейские потребовали прекратить и попытались получить от нее объяснение по поводу ее сообщения в дежурную часть. В ответ злоумышленница с помощью имевшегося при себе бытового баллончика распылила аэрозоль в область глаз полицейских, после чего несколько раз ударила их», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что приговор суда, в соответствии с которым женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», пока не вступил в законную силу.