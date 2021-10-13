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Житель Пензы обвиняется в убийстве соседа

15:58 | 13.10.2021 | Криминал

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Пенза, 13 октября 2021. PenzaNews. Обвинение в убийстве соседа предъявлено жителю Пензы 1993 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Житель Пензы обвиняется в убийстве соседа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 10 октября 2021 года между злоумышленником, находившимся в состоянии опьянения, и его соседом произошел конфликт. В ходе первоначальных следственных действий обвиняемый показал, что сосед постучался к нему в комнату, он открыл, что именно начал высказывать ему мужчина, он не помнит. Оба они проследовали в помещение общей кухни, где ссора между ними продолжилась, в ходе которой обвиняемый схватил нож и нанес им соседу не менее одного удара в область груди», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что потерпевший скончался на месте происшествия.

«Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователями выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного убийства и закрепление доказательственной базы», — добавляется в тексте.

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