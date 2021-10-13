Поддельное водительское удостоверение изъято в Башмаковском районе Криминал

Пенза, 13 октября 2021. PenzaNews. Поддельное водительское удостоверение изъято у жителя рабочего поселка Башмаково Пензенской области 1978 года рождения, остановленного сотрудниками Госавтоинспекции за рулем автомобиля на улице Губкина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Сотрудники полиции Башмаковского района возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»]», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что злоумышленнику грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.