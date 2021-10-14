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В Пензе полицейские нашли труп в закопанной емкости и задержали подозреваемого в убийстве

11:28 | 14.10.2021 | Криминал

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Пенза, 14 октября 2021. PenzaNews. Сотрудники полиции после обращения жительницы Пензы нашли спрятанный на улице Ульяновской в закопанной емкости труп мужчины и задержали подозреваемого в совершении убийства.

В Пензе полицейские нашли труп в закопанной емкости и задержали подозреваемого в убийстве

Фото: 58.мвд.рф

«Местная жительница рассказала, что ночью, возвращаясь с работы, заметила двоих мужчин подозрительного вида. В темноте женщине показалось, что они несут тело человека, обернутое в простыню. Также она указала примерное место встречи с незнакомцами на улице Ульяновской, куда незамедлительно выехали сотрудники полиции. После продолжительных поисков они обнаружили в закопанной металлической емкости, переделанной под небольшой погреб, труп мужчины», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что при осмотре трупа были обнаружены многочисленные телесные повреждения, погибшим оказался местный житель 1950 года рождения.

«Сотрудниками уголовного розыска совместно с участковыми был установлен и задержан пензенец 1985 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. В ночь убийства данный гражданин находился в гостях у соседа погибшего. Полицейские выяснили, что в ходе распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, в результате которого подозреваемый нанес потерпевшему телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Затем злоумышленник попросил своего товарища помочь ему спрятать тело погибшего», — сказали в пресс-службе.

По данному факту возбужденно уголовное дело.

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