В Нижнеломовском районе возбуждено дело по факту травмирования механизатора Криминал

Пенза, 16 октября 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту травмирования механизатора одного из обществ с ограниченной ответственностью на территории Нижнеломовского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, днем 9 октября 2021 года механизатор сельскохозяйственной техники одного из обществ с ограниченной ответственностью на комбайне осуществлял работы по сборке урожая. В ходе устранения возникшей неполадки в виде засора в отсеке бункера – накопителя комбайна, находящегося во включенном состоянии, 27-летний механизатор получил телесное повреждение в виде ампутации ноги, расценивающееся как тяжкий вред здоровью», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда.