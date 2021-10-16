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В Нижнеломовском районе возбуждено дело по факту травмирования механизатора

12:31 | 16.10.2021 | Криминал

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Пенза, 16 октября 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту травмирования механизатора одного из обществ с ограниченной ответственностью на территории Нижнеломовского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Нижнеломовском районе возбуждено дело по факту травмирования механизатора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 9 октября 2021 года механизатор сельскохозяйственной техники одного из обществ с ограниченной ответственностью на комбайне осуществлял работы по сборке урожая. В ходе устранения возникшей неполадки в виде засора в отсеке бункера – накопителя комбайна, находящегося во включенном состоянии, 27-летний механизатор получил телесное повреждение в виде ампутации ноги, расценивающееся как тяжкий вред здоровью», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда.

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