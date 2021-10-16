Кабельский задержан по подозрению в получении взяток Криминал

Пенза, 16 октября 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский задержан по подозрению в получении взяток. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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В нем уточняется, что уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» возбуждено отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области на основании материалов, представленных региональным УФСБ России.

«По данным следствия, с марта 2020 года по октябрь 2021 года подозреваемый на систематической основе получал от ряда лиц взятки за совершение действий (бездействия), связанных с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках Пензенской области. 15 октября 2021 года чиновник задержан сотрудниками регионального УФСБ после получения им взятки в размере 120 тыс. рублей. Следствие располагает сведениями о получении подозреваемым незаконных вознаграждений в размере не менее 1 млн. 250 тыс. рублей в общей сложности», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что врио министра задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

«Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения», — отмечается в тексте.

Расследование уголовного дела продолжается.