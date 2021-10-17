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Ущерб от коррупционных преступлений в Пензенской области за 9 месяцев превысил 45 млн. рублей

14:16 | 17.10.2021 | Криминал

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Пенза, 17 октября 2021. PenzaNews. Ущерб от преступлений коррупционной направленности, выявленных в Пензенской области в январе-сентябре 2021 года, составил 45 млн. 476 тыс. рублей, из которых добровольно возмещено 1 млн. 346 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте прокуратуры региона.

Ущерб от коррупционных преступлений в Пензенской области за 9 месяцев превысил 45 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, органами предварительного расследования наложен арест на имущество стоимостью 45 млн. 357 тыс. рублей.

По информации прокуратуры, за 9 месяцев 2021 года в регионе зарегистрировано 145 преступлений коррупционной направленности, что на 38,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее количество преступлений в данной сфере выявлено сотрудниками органов внутренних дел — 109, или 75,2%, а также ФСБ — 21, или 14,5%.

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