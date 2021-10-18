В Пензе обнаружена фальшивая 50-долларовая купюра Криминал

Пенза, 18 октября 2021. PenzaNews. Поддельная купюра номиналом 50 долларов образца 2013 года обнаружена в Пензе в инкассаторской сумке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«При более тщательном просмотре было установлено, что бумага купюры несоответствующего качества, на ней отсутствуют защитные волокна и защитная нить, водяной знак имитирован, а также происходит сплошное свечение в УФЛ», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Пензенской области было проведено исследование, согласно результатам которого данная банкнота является подделкой.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»]», — сказано в тексте.