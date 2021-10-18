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В Пензе мужчина лишился более 2 млн. рублей, пытаясь заработать на инвестициях

15:45 | 18.10.2021 | Криминал

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Пенза, 18 октября 2021. PenzaNews. Житель Пензы 1973 года рождения лишился более 2 млн. рублей, став жертвой мошенничества при попытке заработать на инвестициях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе мужчина лишился более 2 млн. рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина рассказал, что в сентябре 2021 года он зарегистрировался в сети интернет на сайте, чтобы инвестировать денежные средства. Через некоторое время ему позвонил консультант с данной платформы и указал на необходимость внесения денежных средств в размере 500 долларов США. Позже с заявителем связался куратор и предложил увеличить вложения до 1 тыс. долларов США, но у мужчины таких денег не оказалось. Тогда незнакомец предложил потерпевшему оформить онлайн кредит в одном из банков, после чего перевести деньги на указанные им реквизиты. Мужчина поверил звонившему, взял кредит и перечислил ему 300 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем потерпевшего убедили увеличить вложения, в результате ему пришлось заложить свой автомобиль.

«В итоге мужчина перечислил более 2 млн. рублей на различные банковские счета», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что пензенец произвел на торговой платформе несколько финансовых операций, после чего решил вывести вложенные и заработанные деньги, но для этого от него потребовали оплатить комиссию в сумме более 400 тыс. рублей, однако у него больше не было денег.

«В дальнейшем ему неоднократно поступали звонки от неизвестных лиц с предложением заложить квартиру и машину. После этого мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию», — поясняется в тексте.

Из него следует, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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