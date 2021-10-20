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В Пензе в выручке продуктового магазина обнаружена фальшивая купюра

11:48 | 20.10.2021 | Криминал

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Пенза, 20 октября 2021. PenzaNews. Фальшивая купюра номиналом 1 тыс. рублей образца 1997 года обнаружена в выручке продуктового магазина в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе в выручке продуктового магазина обнаружена фальшивая купюра. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При более тщательном просмотре было установлено, что бумага купюры несоответствующего качества, на ней отсутствуют защитные волокна и защитная нить, водяной знак имитирован, а также происходит сплошное свечение в УФЛ», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, как показала экспертиза, данная купюра является подделкой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

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