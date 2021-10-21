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Раскрыта серия краж крышек канализационных люков в Октябрьском районе Пензы

13:22 | 21.10.2021 | Криминал

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Пенза, 21 октября 2021. PenzaNews. Полицейские раскрыли серию краж крышек канализационных люков, совершенных на территории Октябрьского района Пензы в сентябре и октябре.

Раскрыта серия краж крышек канализационных люков в Октябрьском районе Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники дорожно-патрульной службы совместно с оперативниками уголовного розыска [...] задержали подозреваемых в совершении данных преступлений. Ими оказались ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности двое жителей города Пензы 1989 и 1993 годов рождения. Подозреваемые вину свою признали и в содеянном раскаялись», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем уточняется, что всего злоумышленниками было украдено более 20 металлических крышек.

«Часть похищенных крышек полицейские изъяли в ходе осмотра места происшествия в багажнике транспортного средства, принадлежащего одному из подозреваемых», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что оставшееся имущество подозреваемые сдали в пункт приема металлолома.

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