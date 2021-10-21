Житель Русского Камешкира обвиняется в смерти собутыльника Криминал

Пенза, 21 октября 2021. PenzaNews. Обвинение в причинении смерти собутыльнику предъявлено жителю Русского Камешкира Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 3 октября 2021 года в селе Русский Камешкир обвиняемый в компании приятелей распивал спиртное у себя дома. К ним присоединился потерпевший. В процессе общения между злоумышленником и гостем возник конфликт, когда разговор зашел о бывшей сожительнице обвиняемого. В ходе выяснения отношений он начал избивать потерпевшего, нанося ему удары руками и скалкой. После избиения мужчина не смог самостоятельно привести в чувства оппонента, в связи с чем решил вызвать скорую медицинскую помощь. Мужчина 1986 года рождения скончался в больнице 11 октября», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В нем добавляется, что 34-летний обвиняемый заключен под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в тексте.