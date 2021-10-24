До двух лет лишения свободы грозит пензенцу за кражу товара из спортивного магазина Криминал

Пенза, 24 октября 2021. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет грозит молодому пензенцу за совершение кражи товара из спортивного магазина.

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«В отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе обратился с заявлением гражданин 1986 года рождения, работающий техническим директором спортивного магазина. Мужчина пояснил, что из торгового зала неизвестный совершил кражу двух курток и четырех пар обуви на общую сумму более 11 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был установлен мужчина 1997 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

«Злоумышленник дал признательные показания, похищенное изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», — сказали в пресс-службе.