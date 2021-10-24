EN
22:45:04 Воскресенье, 24 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

До двух лет лишения свободы грозит пензенцу за кражу товара из спортивного магазина

14:31 | 24.10.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 24 октября 2021. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет грозит молодому пензенцу за совершение кражи товара из спортивного магазина.

До двух лет лишения свободы грозит пензенцу за кражу товара из спортивного магазина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе обратился с заявлением гражданин 1986 года рождения, работающий техническим директором спортивного магазина. Мужчина пояснил, что из торгового зала неизвестный совершил кражу двух курток и четырех пар обуви на общую сумму более 11 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был установлен мужчина 1997 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

«Злоумышленник дал признательные показания, похищенное изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», — сказали в пресс-службе.

Новости партнеров
Читайте также
На уличных торговцев стихийного рынка в Арбеково составили протоколы Очередная сессия гордумы Пензы состоится 29 октября
В Пензенской области объявлен грантовый конкурс среди социальных предпринимателей В Пензенской области за сутки подтверждено 343 случая заражения коронавирусом
Столяров возглавил комитет Заксобрания по соцполитике В Пензенской области за сутки подтверждено 340 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама