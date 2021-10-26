В Пензе женщина оформила кредит почти на 950 тыс. рублей и перевела деньги неизвестным Криминал

Пенза, 26 октября 2021. PenzaNews. Жительница Пензы 1987 года рождения по совету незнакомца оформила кредит почти на 950 тыс. рублей и перечислила деньги неизвестным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Женщина пояснила, что на ее номер телефона позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что сотрудники банка пытаются оформить на имя собеседницы кредит. Чтобы обнаружить мошенников, мужчина попросил гражданку самостоятельно оформить кредит», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по словам злоумышленника, впоследствии долг якобы должен был быть погашен автоматически.

«Следуя его инструкциям, женщина оформила кредит в размере 949 тыс. рублей, после чего перевела все деньги на банковский счет, предоставленный злоумышленником», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».