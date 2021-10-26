Пресечена деятельность межрегиональной наркогруппировки Криминал

Пенза, 26 октября 2021. PenzaNews. Полицейские пресекли деятельность межрегиональной наркогруппировки, действовавшей в том числе на территории Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД России.

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«Предварительно установлено, что курьеры и закладчики из разных регионов России бесконтактным способом с помощью интернет-магазина в теневом сегменте интернета распространяли наркотическое средство. Для перевозки криминального товара некоторые из них использовали поезда межобластного сообщения. Так, одного из курьеров полицейские задержали в пассажирском поезде «Самара — Санкт-Петербург», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что были задержаны 12 человек: девять уже осуждены и отбывают наказания в исправительных учреждениях; трое, в том числе предполагаемый координатор незаконной деятельности, заключены под стражу.

«В ходе обысков у задержанных изъяты компьютерная техника, средства связи и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Полученная в ходе осмотра электронных устройств информация позволила полицейским найти тайники с подготовленным для распространения наркотиком на территории Московской, Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Пензенской и Саратовской областей. В общей сложности изъято более 30 кг мефедрона», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что расследование уголовного дела продолжается.