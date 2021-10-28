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В Пензе будут судить подставного руководителя коммерческой организации

17:29 | 28.10.2021 | Криминал

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Пенза, 28 октября 2021. PenzaNews. 34-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе будут судить подставного руководителя коммерческой организации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, летом 2020 года житель Пензы в одном из баров познакомился с молодым человеком, от которого получил предложение оформить его подставным руководителем юридического лица за вознаграждение. Желая улучшить свое материальное положение, он согласился и предоставил мужчине свой паспорт. Через некоторое время пензенец обратился к одному из нотариусов для заверения подлинности его подписей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого в налоговую инспекцию по Октябрьскому району Пензы были направлены документы, на основании которых принято решение о государственной регистрации изменений сведений, а именно — об указании данного мужчины в качестве гендиректора ООО.

«При этом он не имел намерения фактически являться руководителем данной организации и осуществлять предпринимательскую деятельность», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что, со слов обвиняемого, обещанное вознаграждение он так и не получил.

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