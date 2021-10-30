В Пензе женщина лишилась 1,3 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников Криминал

Пенза, 30 октября 2021. PenzaNews. Жительница Пензы лишилась 1,3 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников о возможности инвестирования денежных средств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Женщина рассказала, что на ее телефон позвонил неизвестный, который представился менеджером банка. Мужчина сообщил, что есть возможность инвестировать денежные средства. Гражданку данное предложение заинтересовало, после чего незнакомец предупредил, что для получения более подробной информации ей необходимо дождаться звонка от специалиста. Через некоторое время в приложении Skype с ней связался мужчина. Следуя его инструкциям, гражданка установила на свой телефон приложение, с помощью которого в течение двух недель зачислила на счет личного кабинета более 1,3 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что после внесения очередной суммы жительница Пензы заметила списание денег со своего счета и осознала произошедшее.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».