EN
18:00:44 Суббота, 30 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе женщина лишилась 1,3 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников

11:19 | 30.10.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 30 октября 2021. PenzaNews. Жительница Пензы лишилась 1,3 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников о возможности инвестирования денежных средств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе женщина лишилась 1,3 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала, что на ее телефон позвонил неизвестный, который представился менеджером банка. Мужчина сообщил, что есть возможность инвестировать денежные средства. Гражданку данное предложение заинтересовало, после чего незнакомец предупредил, что для получения более подробной информации ей необходимо дождаться звонка от специалиста. Через некоторое время в приложении Skype с ней связался мужчина. Следуя его инструкциям, гражданка установила на свой телефон приложение, с помощью которого в течение двух недель зачислила на счет личного кабинета более 1,3 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что после внесения очередной суммы жительница Пензы заметила списание денег со своего счета и осознала произошедшее.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе обнаружена поддельная 5-тысячная купюра Пензенская больница №6 получила новое реабилитационное оборудование
«Пензаэнерго» готово обеспечить надежное электроснабжение потребителей в нерабочие дни На дооснащение медицинских лабораторий в Пензенской области направлено более 120 млн. рублей
В Пензенской области за сутки подтверждено 375 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области приобретено 4 кислородные станции и 800 прикроватных концентраторов
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама