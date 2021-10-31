Житель Саратова подозревается в краже денег у пензенца Криминал

Пенза, 31 октября 2021. PenzaNews. Полицейские установили причастность жителя Саратова 1998 года рождения к краже денег у пензенца с помощью интернета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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Из него следует, что 50-летний житель Первомайского района Пензы намеревался приобрести тепловизор по объявлению в сети и связался с продавцом.

«Тот в свою очередь предоставил покупателю ссылку, по которой он должен был пройти, чтобы купить товар. Перейдя по ссылке, заявитель обнаружил, что с его банковского счета произошло списание денежных средств в сумме более 100 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого продавец перестал выходить на связь с покупателем.

«Мужчина вину свою признал и в содеянном раскаялся. Похищенные денежные средства подозреваемый потратил на собственные нужды», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», житель Саратова находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.