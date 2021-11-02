Житель Кузнецка обвиняется в краже денег с банковской карты подростка Криминал

Кузнецк, 2 ноября 2021. PenzaNews. 41-летний житель Кузнецка Пензенской области обвиняется в краже денежных средств с банковской карты подростка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, 31 августа 2021 года обвиняемый около одного из магазинов в Кузнецке нашел банковскую карту, как оказалось, принадлежавшую 16-летнему подростку. В этот же день злоумышленник совершил несколько покупок, оплачивая их с помощью найденной банковской карты. В общей сложности он похитил у несовершеннолетнего более 2 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что на данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.