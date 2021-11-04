В Кузнецке возбуждено уголовное дело по факту травмирования работницы хлебокомбината Криминал

Кузнецк, 4 ноября 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту травмирования работницы хлебокомбината в Кузнецке Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, на хлебокомбинате в Кузнецке утром 15 октября 2021 года 57-летняя женщина при выполнении работ на производственной линии по формированию заготовок продукции из сырого теста получила телесные повреждения в виде травматического отчленения четырех пальцев правой руки, рану пятого пальца, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время следователями проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда.