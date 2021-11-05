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В Пензенской области мужчина обвиняется в убийстве сожительницы

13:08 | 05.11.2021 | Криминал

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Пенза, 5 ноября 2021. PenzaNews. 47-летний мужчина обвиняется в убийстве своей сожительницы в селе Березовка Колышлейского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензенской области мужчина обвиняется в убийстве сожительницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 30 октября 2021 года в селе Березовка Колышлейского района между обвиняемым и его сожительницей, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт из-за того, что женщина не ночевала дома. В ходе ссоры, сопровождавшейся взаимными оскорблениями, потерпевшая решила вновь уйти из дома, злоумышленник отпускать ее не хотел. Выяснение отношений между сожителями продолжилось около пруда, расположенного недалеко от их дома», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, согласно материалам уголовного дела, мужчина толкнул потерпевшую, она упала, скатилась по склону и оказалась в воде.

«Спустившись к ней, злоумышленник, не давая возможности подняться, начал удерживать голову женщины в воде. Лишь после того, как потерпевшая перестала подавать признаки жизни, сожитель отпустил ее. О смерти сожительницы он сообщил главе администрации местного сельсовета, не рассказав при этом действительные обстоятельства произошедшего», — говорится в тексте.

В сообщении отмечается, что благодаря эффективному взаимодействию следователей региональных управлений СКР и МВД России была установлена причастность мужчины к убийству сожительницы.

«По решению суда обвиняемый заключен под стражу», — уточняется в тексте.

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