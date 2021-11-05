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Пензенец лишился более 660 тыс. рублей, став жертвой мошенничества при покупке машины

14:11 | 05.11.2021 | Криминал

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Пенза, 5 ноября 2021. PenzaNews. Житель Пензы 1991 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке автомобиля стоимостью более 660 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Пензенец лишился более 660 тыс. рублей, став жертвой мошенничества при покупке машины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданин рассказал, что в сети интернет на одном из сайтов нашел объявление о продаже автомобиля стоимостью 661 тыс. рублей. В ходе переписки в приложении Telegram мужчина договорился о сделке и доставке товара. После этого пензенец перечислил на два банковских счета, которые предоставил неизвестный, указанную сумму», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в итоге покупатель так и не получил товар, а злоумышленник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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