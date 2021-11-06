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Житель Пензенской области подозревается в краже из магазина 19 бутылок водки и денег

11:05 | 06.11.2021 | Криминал

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Пенза, 6 ноября 2021. PenzaNews. Житель села Шейно Пензенской области подозревается в краже 19 бутылок водки и денег из магазина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Пензенской области подозревается в краже из магазина 19 бутылок водки и денег. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оперативники выяснили, что данный гражданин, повредив запорное устройство запасного входа, проник в продуктовый магазин, откуда похитил 19 бутылок водки и денежные средства в размере 9 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

«Злоумышленник дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отмечается в тексте.

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