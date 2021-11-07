Неизвестные украли 720 тыс. рублей у жительницы Пензы, пытавшейся продать мебель Криминал

Пенза, 7 ноября 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи 720 тыс. рублей со счета жительницы Пензы 1946 года рождения, разместившей в интернете объявление о продаже мебели. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Ей на телефон позвонил неизвестный, который сообщил, что готов совершить покупку. Для этого требовалось продиктовать реквизиты банковской карты и код из SMS», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что доверчивая женщина выполнила инструкции звонившего, после чего обнаружила списание со счета крупной суммы.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — поясняется в сообщении.