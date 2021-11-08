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Жительница Пензенской области взяла кредит и перевела на чужой счет около 1 млн. рублей

10:47 | 08.11.2021 | Криминал

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Пенза, 8 ноября 2021. PenzaNews. Жительница Тамалинского района Пензенской области 1988 года рождения по совету незнакомки взяла кредит и перевела около 1 млн. рублей на чужой счет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Жительница Пензенской области взяла кредит и перевела на чужой счет около 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина пояснила, что ей на телефон позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка. Незнакомка сообщила, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить данные незаконные операции, мнимая специалистка предложила гражданке самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого жительница Тамалинского района подала заявку на оформление кредита, получила деньги и через банкомат перевела около 1 млн. рублей на счет, указанный злоумышленницей.

«Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию», — отмечается в тексте.

Из сообщения следует, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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