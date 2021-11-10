Под Пензой директору МУПа назначен штраф за присвоение денег предприятия Криминал

Пенза, 10 ноября 2021. PenzaNews. Штраф в размере 140 тыс. рублей назначен директору одного из муниципальных унитарных предприятий Городищенского района Пензенской области за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года в Городищенском районе руководитель предприятия получил из кассы денежные средства на приобретение запасных частей, необходимых для ремонта водопровода, часть из которых в размере 5 тыс. рублей похитил путем присвоения. Аналогичным образом в мае 2021 года директором организации присвоено еще 25 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что материальный ущерб, причиненный юрлицу, был в полном объеме возмещен в ходе расследования уголовного дела.

Из сообщения также следует, что приговор суда вступил в законную силу.